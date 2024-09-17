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Первый канал объявил тему турнира шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в сезоне 2024-2025

Первый канал раскрыл тему турнира шоу-программ «Русский вызов» в новом сезоне
Илья Авербух, Алексей Ягудин
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В анонсе российских соревнований по фигурному катанию, которые состоятся в сезоне-2024/2025, Первый канал назвал тему будущего турнира шоу-программ «Русский вызов». Участники данного старта должны будут посвятить показательные номера хорошему настроению.

«Русский вызов», турнир показательных программ – просто праздник, ведь тема в этом году – «Хорошее настроение», – сообщается на Первом канале.

В сезоне 2024-2025 «Русский вызов» пройдёт уже в третий раз. Ранее главный приз — 5 млн рублей — на первых двух турнира шоу-программ присуждали олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити Алексею Ягудину.

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