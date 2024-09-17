Самоделкина сообщила, что отправилась на этап юниорского Гран-при в Турции

Бывшая российская одиночница Софья Самоделкина, которая с текущего сезона выступает за Казахстан, опубликовала в соцсетях фотографию перед полётом на юниорский этап Гран-при в Турции. Спортсменка получила право участия в престижной чемпионской серии ISU после того, как выиграла летний чемпионат Казахстана среди юниоров.

Юниорский этап Гран-при ISU в Турции пройдёт в Анкаре с 18 по 21 сентября. Выступления девушек-одиночниц состоятся 19 и 20 сентября.

Ранее Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко» и сообщила, что теперь тренируется в Казахстане. В октябре она отправится в США на просмотр и стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.