Галлямов опубликовал милое видео, как сделал подарок маленькой девочке

Фигурист Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, сделал пост в соцсетях с трогательным видео. В коротком ролике можно посмотреть, как спортсмен подарил игрушечного белого медведя маленькой девочке.

«Если Вы видели что-то милее, то Вы не видели ничего милее.

Потом расскажу всю предысторию», — подписал видео Галлямов в соцсетях.

14 и 15 сентября Галлямов и Мишина представили на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге программы, с которыми будут выступать в новом сезоне. В короткой они катаются под музыку Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи, а в произвольной — под микс хитов Майкла Джексона.