Касумова рассказала о работе Ксении Синицыной над четверным тулупом и тройным акселем

Мария Касумова, хореограф Ксении Синицыной, рассказала, как у фигуристки проходит изучение элементов ультра-си и пробует ли она катать их в программах.

«Нет, тройной аксель в программе Ксюша не тренирует. Отдельно она может тренировать тройной аксель и четверной тулуп. Но чтобы вставить элемент в прокат, нужна определённая стабильность исполнения. До прокатов на сборах в Новогорске у неё были попытки четверного тулупа. Но поставить прыжок в программу — это куда более сложная история», — приводит слова Касумовой телеграм-канал «Мы — с Тамарой».

В прошлом сезоне Синицына завоевала бронзу на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября она представила короткую программу под восточную музыку с элементами Vogue и произвольную под композицию Shine On You Crazy Diamond британской рок-группы Pink Floyd.