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Бойкова подвела итоги контрольных прокатов и рассказала о сомнениях в жёлтом комбинезоне для короткой программы

«Жёлтый комбез сейчас мне нравится!» Бойкова призналась, что сомневалась в новом костюме
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
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Фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, написала пост в соцсетях о выступлении на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Спортсменка отметила, что изначально сомневалась в выборе жёлтого комбинезона для новой короткой программы под саундтрек из фильма «Убить Билла», но теперь оценила, насколько удачной была идея Этери Тутберидзе.

«Яркий старт этому сезону дан! Верим, что дальше будет только круче и жарче!

P.S. Жёлтый комбез сейчас мне нравится! Идея, к которой я изначально была скептически настроена, воплотилась в реально крутую, запоминающуюся и обсуждаемую фишку программы», – поделилась Бойкова в соцсетях.

Весной 2023-го Бойкова и Козловский покинули группу Тамары Москвиной и перешли в тренерский штаб Этери Тутберидзе. Спортивная пара активно тренирует четверной выброс и не исключает попытку исполнения его на соревнованиях.

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