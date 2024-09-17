Татауров — о Трусовой на открытых прокатах: не вижу, что она хочет соревноваться

Участие Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) в контрольных прокатах прокомментировал тренер Олег Татауров.

«Для меня не слишком логично нынешнее участие Саши в прокатах. Если бы у неё была мотивация выиграть этапы Гран-при, чемпионат России, пройти сезон хотя бы до января, а потом снова уйти в шоу, я бы это понял. Но я не вижу, что она хочет соревноваться. Тогда зачем вообще нужны прокаты? Поэтому вопрос здесь не в том, нужна или не нужна, а в ней самой», — приводит слова Татаурова RT.

На контрольных прокатах 15 сентября Игнатова попыталась исполнить четверной лутц в произвольной программе, но её попытка завершилась падением.