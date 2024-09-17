Тренер Татауров — о болезни Дикиджи: был на пике, поэтому так стремительно его и срубило

Тренер Олег Татауров рассказал, как изменился подход к тренировкам его воспитанника Владислава Дикиджи, и предположил причину его заболевания накануне контрольных прокатов.

«У Влада сейчас появилось более ответственное отношение ко всему, что он делает. Если раньше он как-то скептически относился к работе в зале, хореографии, сейчас стал уделять этому намного больше внимания, как и скольжению. В прошлом сезоне мы как-то долго раскачивались, а в этом Влад начал прыгать все четверные уже летом, когда отрабатывали программу на сборах в Сириусе. Причём через две недели прыгал уже под музыку. Так рано мы ещё никогда не начинали набирать форму.

Подозреваю, что заболел именно поэтому: был на пике, поэтому так стремительно его и срубило. Детей-то у нас на катке много», — цитирует Татаурова RT.

Владислав Дикиджи — вице-чемпион России — 2024 в мужском одиночном. Спортсмен должен был участвовать в контрольных прокатах сборной России 14 и 15 сентября, но пропустил их из-за ОРВИ.