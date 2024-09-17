Почти 75 млн рублей запросила Загитова на новое шоу в качестве гранта

Фигуристка Алина Загитова подала заявку на грант в размере 74 798 618 рублей, чтобы провести новое ледовое шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Заявка олимпийской чемпионки появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка успела подать её в последний день приёма — 10 сентября.

В описании проекта указано, что его целью является «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

Ранее, 29 и 30 августа Загитова впервые провела в Казани собственное ледовое шоу «Хранители времени».