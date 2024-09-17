Яметова рассказала о работе над тройным акселем и четверными прыжками

Фигуристка Вероника Яметова ответила на вопрос, будет ли исполнять элементы ультра-си на соревнованиях в этом сезоне. Об этом она рассказала Алине Загитовой во влоге Первого канала, посвящённом контрольным прокатам сборной России в Санкт-Петербурге.

Загитова: Четверные в этом сезоне будут? Тренируешь их?

Яметова: Да, я тренирую их. И тройной аксель тренирую. Но, скорее, будет тройной аксель, чем четверной, я думаю.

17-летняя Яметова живёт и тренируется в Екатеринбурге у Елены Левковец и Владимира Гнилозубова. По итогам прошлого сезона она прошла в основной состав сборной России по фигурному катанию.