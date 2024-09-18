Экс-россиянка Морозов опубликовала фото с американским флагом

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов выложила фото после завоевания серебра на турнире серии челленджер Lombardia Trophy в танцах на льду. На первом снимке спортсменка изображена со своим партнёром Джеффри Ченом, а на втором ещё и с одним из тренеров дуэта Чарли Уайтом. На обоих снимках они позируют с американским флагом, под который Морозов перешла весной 2024 года.

Аннабель Морозов и Джеффри Чен Фото: Из личного архива Аннабель Морозов

Аннабель Морозов с Джеффри Ченом и Чарли Уайтом Фото: Из личного архива Аннабель Морозов

«Спасибо Lombardia Trophy. Много замечательных воспоминаний здесь. Вперёд и вверх», — написала фигуристка на своей странице в соцсетях.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Морозов выступала за Россию в дуэте с Игорем Ерёменко, тренером фигуристов значились Анжелика Крылова и отец фигуристки Николай Морозов. Весной 2024 года стало известно о распаде пары и переходе Аннабель в сборную США.