Стало известно, кто из фигуристов сборной России выступит на Мемориале Панина-Коломенкина

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга опубликовала анонс Всероссийских соревнований «Мемориал Николая Панина-Коломенкина», которые пройдут на ледовой арене Академии фигурного катания со 2 по 5 октября.

Согласно анонсу, на турнире выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Илья Миронов, а также Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян и Анна Фролова.

Отмечается, что 2 и 3 октября соревноваться будут юниоры, а 4 и 5 октября на лёд выйдут мастера спорта. Список участников будет дополняться.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина станет первым Всероссийским соревнованием стартующего сезона по фигурному катанию.