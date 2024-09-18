Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, кто из фигуристов сборной России выступит на Мемориале Панина-Коломенкина

Стало известно, кто из фигуристов сборной России выступит на Мемориале Панина-Коломенкина
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Комментарии

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга опубликовала анонс Всероссийских соревнований «Мемориал Николая Панина-Коломенкина», которые пройдут на ледовой арене Академии фигурного катания со 2 по 5 октября.

Согласно анонсу, на турнире выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Илья Миронов, а также Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян и Анна Фролова.

Отмечается, что 2 и 3 октября соревноваться будут юниоры, а 4 и 5 октября на лёд выйдут мастера спорта. Список участников будет дополняться.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина станет первым Всероссийским соревнованием стартующего сезона по фигурному катанию.

Как прошли контрольные прокаты сборной России:
Трусова, Щербакова и Косторная встретились на контрольных прокатах. Как это было? Трусова, Щербакова и Косторная встретились на контрольных прокатах. Как это было?
Кондратюк выдал фантастический прокат, а Косторная произвела фурор с мужем. Сезон открыт! Кондратюк выдал фантастический прокат, а Косторная произвела фурор с мужем. Сезон открыт!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android