Анна Щербакова поделилась фото из ночного Санкт-Петербурга

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила пост с фото из ночного Санкт-Петербурга.

Анна Щербакова Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Анна Щербакова Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Анна Щербакова Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

В прошлые выходные, 14-15 сентября, в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты по фигурному катанию 2024 года. Анна Щербакова работала на этом мероприятии в качестве ведущей Первого канала, её партнёром был Алексей Ягудин.

Ранее Щербакова опубликовала пост с фото, посвящённый контрольным прокатам.

«Поздравляю всех болельщиков фигурного катания с началом нового сезона. До встречи на следующих турнирах», — написала Анна в своём телеграм-канале.

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Фигуристка отмечала, что будет работать и на других соревнованиях сезона.