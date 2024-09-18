Гуменник высказался по поводу совпадения тем программ с Семененко и Алиевым

Победитель финала Гран-при России 2023 года, вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник высказался по поводу совпадения тем программ с Евгением Семененко и Дмитрием Алиевым. Короткие программы Гуменника и Семененко поставлены по мотивам фильма «Дюна», а произвольные программы Гуменника и Алиева — по мотивам кинокартины «Онегин».

— Тебя не смущает, что в этом сезоне у других ребят поставлены программы на ту же музыку: у Димы Алиева — «Евгений Онегин», а у Жени Семененко — «Дюна»?

— Кто-то сразу объявляет музыку, кто-то — нет. Я с произвольной чуть-чуть подождал, две недели, перед тем как объявить, и вот — получается, немного опоздал. Музыку для короткой сразу назвал, но Женя Семененко всё равно свою поставил. Но в этом нет ничего такого, мне кажется, это будет интересно. У всех программы выглядят по-разному, интересно сравнить.

— И потом разные постановщики, разная хореография, разные сюжеты, даже разные музыкальные отрывки…

— С Женей Семененко у нас похожие музыкальные совпадения, но есть отличие. В «Дюне» Даниил очень оригинально наложил одну музыкальную дорожку на другую — сразу два трека играют одновременно, но хорошо сочетаются. А в «Онегине» у Димы Алиева программа под стихи, у него другая идея. У нас разные музыкальные фрагменты, разные сюжеты. У меня бал, дуэль, письмо Татьяны Онегину, его переживания… Если внимательно смотреть, всё это можно понять, — приводит слова Гуменника официальный сайт Федерации фигурного катания России.