«Это тоже важный аспект». Гуменник ответил на вопрос о личной жизни

Победитель финала Гран-при России 2023 года, вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник ответил на вопрос о своей личной жизни.

— Петя, ты отлично выглядишь, наверное, от поклонниц отбоя нет?

— Отбой есть (смеётся).

— То есть у тебя как в песне: первым делом самолёты, ну а девушки потом?

— Но это тоже важный аспект, — приводит слова Гуменника официальный сайт Федерации фигурного катания России.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. В короткой программе Гуменник выступил под музыку из фильма «Дюна», а произвольная программа фигуриста поставлена по мотивам кинокартины «Онегин».

Ранее Гуменник высказался о совпадении тем для программ с Евгением Семененко и Дмитрием Алиевым.