«Пребывал в некотором замешательстве». Семененко — о совпадении темы КП с Гуменником

Двукратный чемпион России, победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко высказался о совпадении темы короткой программы с Петром Гуменником. Постановки обоих фигуристов основаны на фильме «Дюна».

— А ты знал, что у Пети Гуменника будет программа под эту же музыку?

— Мои новые короткие программы были поставлены в конце апреля. У нас такая традиция, что мы ставим новые программы в конце сезона. Алексей Николаевич это давно практикует. Когда я увидел анонс Пети, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве, а потом подумал: «У каждого своя программа, разные постановщики, сюжеты, разная хореография, движения. Это же классно! Программы будут больше обсуждать и говорить о них», — приводит слова Семененко официальный сайт Федерации фигурного катания России.