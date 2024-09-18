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Фигурист Евгений Семененко высказался о совпадении темы короткой программы с Петром Гуменником

«Пребывал в некотором замешательстве». Семененко — о совпадении темы КП с Гуменником
Евгений Семененко
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Двукратный чемпион России, победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко высказался о совпадении темы короткой программы с Петром Гуменником. Постановки обоих фигуристов основаны на фильме «Дюна».

— А ты знал, что у Пети Гуменника будет программа под эту же музыку?
— Мои новые короткие программы были поставлены в конце апреля. У нас такая традиция, что мы ставим новые программы в конце сезона. Алексей Николаевич это давно практикует. Когда я увидел анонс Пети, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве, а потом подумал: «У каждого своя программа, разные постановщики, сюжеты, разная хореография, движения. Это же классно! Программы будут больше обсуждать и говорить о них», — приводит слова Семененко официальный сайт Федерации фигурного катания России.

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