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Фигурист Евгений Семененко рассказал, что в это межсезонье упорно вёл работу над новыми четверными прыжками

Семененко: в это межсезонье мы упорно вели работу над новыми четверными
Евгений Семененко
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Двукратный чемпион России, победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко рассказал об усложнении контента, которое практиковал в межсезонье.

— В межсезонье не только ставили программы, но и работали над сложными прыжками, которые ты показывал на сборе в Новогорске перед прокатами.
— В это межсезонье мы упорно вели работу над новыми четверными. Попытался флип и лутц, и тренировки в Новогорске показали, что процент выполнения хороший, могу пробовать вставлять их в программу. Будем смотреть по ситуации, — приводит слова Семененко официальный сайт Федерации фигурного катания России.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.

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