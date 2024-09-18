Семененко: в это межсезонье мы упорно вели работу над новыми четверными

Двукратный чемпион России, победитель Спартакиады сильнейших — 2024 Евгений Семененко рассказал об усложнении контента, которое практиковал в межсезонье.

— В межсезонье не только ставили программы, но и работали над сложными прыжками, которые ты показывал на сборе в Новогорске перед прокатами.

— В это межсезонье мы упорно вели работу над новыми четверными. Попытался флип и лутц, и тренировки в Новогорске показали, что процент выполнения хороший, могу пробовать вставлять их в программу. Будем смотреть по ситуации, — приводит слова Семененко официальный сайт Федерации фигурного катания России.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.