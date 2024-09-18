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Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии, ранее она пропустила контрольные прокаты по фигурному катанию 2024

Тарасова рассказала о своём самочувствии. Ранее она пропустила контрольные прокаты
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что выздоровела после болезни, из-за которой пропустила контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2024 года, прошедшие в Санкт-Петербурге 14–15 сентября.

«Чувствую себя нормально, спасибо. Простуда, из-за которой не посетила контрольные прокаты, прошла. Уже выздоровела», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Татьяна Тарасова планировала посетить контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, но за день до мероприятия стало известно, что заслуженный тренер СССР не приедет из-за болезни.

Ранее Тарасова высказалась о перспективах выступления серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой на официальных стартах сезона-2024/2025.

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