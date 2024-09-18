Загитовой отказали в показе своего ледового шоу на саммите БРИКС

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени» не будет показано на саммите БРИКС, который пройдёт в Казани 22–24 октября.

«Это шоу задумывалось как подарок населению ко Дню Республики, причём это было как социальное, так и коммерческое шоу. Оно получило признание, все зрители остались довольны. Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно.

Однако в целом этот продукт можно тиражировать, потому что не все это увидели. Мы с Алиной в контакте, всё руководство республики осталось довольно продуктом. Мы дали толчок, всё в её руках, можно делать коммерчески успешный продукт, либо развивая это шоу, либо создавая новое, и гастролировать по всей стране», — цитирует Леонова «РИА Новости».

Ранее Загитова выразила надежду, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов даст ей возможность представить своё шоу гостям во время саммита.