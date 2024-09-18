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Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского журналиста Дэйва Лиза о падении уровня фигурного катания в России

«Фиг ему с маслом!» Тарасова отреагировала на слова американского журналиста
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова американского журналиста Дэйва Лиса о падении уровня российских фигуристов.

«Уровень не упал, а даже наоборот — вырос. Это ему так кажется. Наши фигуристы теряют мотивацию? Ничего подобного, мы ничего не теряем. Может, Дэйву Лису так хотелось бы, но фиг ему с маслом!» — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Ранее ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис заявил, что российские фигуристы теряют мотивацию, а их уровень упал. Особенно Лис отметил учеников Этери Тутберидзе — журналист считает, что они исполняют мало элементов ультра-си.

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