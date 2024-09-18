Дэйв Лис — о Тарасовой: использует российское фигурное катание как средство пропаганды

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис ответил заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Ранее Тарасова отреагировала на слова Лиса о падении уровня фигурного катания в России, сказав «может, ему так хотелось бы, но фиг ему с маслом!».

«Контрольные прокаты задают стандарты сезона фигурного катания на протяжении последнего десятилетия. Три года назад мир замирал от восторга, когда Александра Трусова исполнила пять четверных на контрольных прокатах. В этом году лучшие фигуристы (Петросян, Акатьева, Муравьева и Трусова) не смогли исполнить ни одного четверного в произвольной программе. Я уважаю, что Татьяна зарабатывает деньги, используя российское фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество исполненных элементов ультра-си, которые сами россияне установили как эталон для оценки качества фигурного катания.

В этом сезоне их музыка и хореография не смогли привлечь внимание западных зрителей, как, например, исключительные программы Юмы Кагиямы в исполнении Лори Николь или великолепная программа «Лебединое озеро», которую Татьяна поставила для Саши Коэн, когда та возвысила спорт своим соперничеством с Мишель Кван. Саша и Мишель сделали фигурное катание красивым и творческим видом спорта. Очень жаль, что спорт утратил часть этой изобретательской магии. «Лебединое озеро» Муравьёвой не стоит в одном ряду с шедевром Саши Коэн.

Напротив, я соглашусь с Татьяной Анатольевной в том, что российские пары продолжают задавать мировой стандарт. Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов продолжают волновать и подталкивать дисциплину пар техническими элементами. Это напоминает соперничество Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в начале 2000-х годов. Жаль, что мы не увидим их участия в парном соревновании против Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама», — приводит слова Лиса «ВсеПроСпорт».