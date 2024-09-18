Губерниев: мы все должны скинуться на шоу Загитовой? Жирная фига могла бы стать ответом

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявку олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой на грант в размере 74 798 618 рублей для ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Данная сумма составляет 100% от общих расходов на реализацию проекта.

«Считаю, что Алина, конечно, молодец. Но немного будет ей жирно. Может, лучше подтягивать спонсоров? Или мы все должны скинуться на её шоу? Странная история. Дорогая Алина, надо учиться находить спонсоров. Поддержка государства, безусловно, важна и должна присутствовать, но не для того, чтобы полностью оплачивать проекты. Дадут ли ей денег в итоге? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Заявка Загитовой на грант для шоу «Алые Паруса» появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка успела подать её в последний день приёма — 10 сентября.