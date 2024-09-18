Журанков — о произвольной программе Фроловой: спасибо, что без ушек, грима и хвоста

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков оценили новую произвольную программу российской одиночницы Анны Фроловой, поставленную по мотивам мюзикла «Кошки», в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва: Когда началась музыка, у меня глаза сделали сальто назад, потому что опять «Кошки», сколько можно катать подобное… Но какая она кошечка! Она не кошечка, она пантера – в этом комбинезоне, эти её линии… Я поймала себя на мысли, что, она когда делает какое-то движение, я его повторяю.

Журанков: Я написал себе: «Спасибо ей огромное, что без ушек, грима и хвоста». Потому что все «Кошки» последнего времени были лоб в лоб, усы в усы. И не гладьте меня против шерсти (улыбается).

Боброва: И без леопардовых леггинсов (смеётся).

Журанков: И без кота Матроскина в костюме. Слава богу, спасибо, что это не примитивно и банально, это другая пластика, другие движения от начала до конца – от пальцев в ботинке до макушки.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.