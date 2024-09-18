Боброва — о произвольной Петросян: не стали делать женщиной, которая вьётся перед мужчиной

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили новую произвольную программу российской фигуристки Аделии Петросян, поставленную под Yo soy Maria в исполнении певицы Milva, в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва: Я вижу большой потенциал в этой программе. Причем мне очень нравится, что её не стали делать взрослой женщиной, которая вьётся перед мужчиной. Во-первых, она очень повзрослела. Когда она вышла, я её даже сначала не узнала. Очень вытянулась. Мне кажется, поэтому у неё некие затруднения с прыжками, в том числе, ультра-си…

Журанков: Но тройной аксель в короткой программе мы отметим.

Боброва: Заметил тенденцию, что в короткой программе никто чисто не откатал? У Фроловой был каскад 3-3, но она с дорожки упала. Ни одного чистого проката. Как нас разбаловали девочки, что мы теперь обращаем на это внимание?

Журанков: Три с половиной Петросян показала.

Боброва: Я уверена, у неё там четверные есть, как сказал Глейхенгауз в интервью – всё у неё есть, была готова, но бабочек мы не приемлем.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.