«Висит облако Олимпиады». Боброва высказалась о решении Трусовой сменить фамилию

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили решение фигуристки Александры Трусовой сменить фамилию после замужества в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Журанков: Ты считаешь, что она сделала правильный выбор, что стала Игнатовой?
Боброва: Это её выбор, я её полностью поддерживаю.
Журанков: Просто «Александра Трусова» – это бренд.
Боброва: Смотри, над Сашей Трусовой всё-таки висит это облако Олимпиады, слёз. Пять четверных всё равно с ней будут ассоциироваться, но почему бы не перезапустить бренд и сделать его с чистого листа?
Летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.