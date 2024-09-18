Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва и Андрей Журанков обсудили решение Александры Трусовой сменить фамилию после замужества

«Висит облако Олимпиады». Боброва высказалась о решении Трусовой сменить фамилию
Александра Трусова
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили решение фигуристки Александры Трусовой сменить фамилию после замужества в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: Ты считаешь, что она сделала правильный выбор, что стала Игнатовой?

Боброва: Это её выбор, я её полностью поддерживаю.

Журанков: Просто «Александра Трусова» – это бренд.

Боброва: Смотри, над Сашей Трусовой всё-таки висит это облако Олимпиады, слёз. Пять четверных всё равно с ней будут ассоциироваться, но почему бы не перезапустить бренд и сделать его с чистого листа?

Летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.

Материалы по теме
Фото
«Официально Игнатова». Александра Трусова показала паспорт с изменённой фамилией
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android