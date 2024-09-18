«Висит облако Олимпиады». Боброва высказалась о решении Трусовой сменить фамилию

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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили решение фигуристки Александры Трусовой сменить фамилию после замужества в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: Ты считаешь, что она сделала правильный выбор, что стала Игнатовой?

Боброва: Это её выбор, я её полностью поддерживаю.

Журанков: Просто «Александра Трусова» – это бренд.

Боброва: Смотри, над Сашей Трусовой всё-таки висит это облако Олимпиады, слёз. Пять четверных всё равно с ней будут ассоциироваться, но почему бы не перезапустить бренд и сделать его с чистого листа?

Летом этого года фигурист Игнатов сделал Трусовой предложение руки и сердца. Сама спортсменка позднее призналась, что не раздумывая ответила «да». 17 августа прошла торжественная церемония бракосочетания.