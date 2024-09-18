Журанков: четверной лутц Игнатовой – это было не на авось, прокатит или не прокатит

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили выступление серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию 2024 года в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: «Besame Mucho» мне понравилась больше, хотя танго мне там не хватило. Честно могу сказать. Но я понимаю, что там больше хореографического потенциала для Саши. В произвольной программе меня смутили стихи в начале. Обратили внимание, у нас шоу-турнир продолжается: Трусова со стихами, причем в своем прочтении, Онегин зазвучал у Алиева. По мысли прочтение этих стихов достаточно провокационное, получается такой образ – мало хороших людей вокруг, кругом предательство и измена…

Боброва: Но при этом про преодоление, «Нас бьют – мы летаем», мы всё это где-то уже видели.

Журанков: Мне кажется, интереснее может быть короткая программа, если она дальше будет её накатывать. Четверной лутц, сама попытка, там докрученность прыжка наблюдалась, да, она попала на пятку, там без шансов, но с точки зрения того, как она это делала – она может и выехать. Это было не на авось – прокатит или не прокатит.

Боброва: Мне очень понравилось, что она получает удовольствие от катания. Это очень важно. Это действительно выглядит как некая перезагрузка карьеры, перезагрузка жизни. Свадьба – вроде бы ничего не изменилось, штамп в паспорте. Но по себе знаю, что это всё равно даёт некий стимул развиваться, девушка расцветает.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. После двухлетнего перерыва в соревновательной карьере на них выступила Александра Игнатова. В короткой программе фигуристка неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. В произвольной программе она упала со стартового четверного лутца.