Боброва — о возвращении Игнатовой: публика её очень любит, судьи уважают

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о перспективах серебряного призёра Олимпийских игр Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) после её выступления на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Была попытка четверного лутца в произвольной программе. По моему мнению, если Саша будет очень сильно тренироваться, как мы все тренируемся – два раза в день, хореография, ОФП, то она может прийти в приличную форму. Тройные свои она не растеряла. Публика её очень любит, судьи уважают», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. После двухлетнего перерыва в соревновательной карьере на них выступила Александра Игнатова. В короткой программе фигуристка неудачно выполнила каскад и прыгнула лишь тройной лутц — одинарный тулуп. В произвольной программе она упала со стартового четверного лутца.