«100% это был самый заряженный прокат». Журанков — о выступлении Кондратюка в КП

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили выступление призёра Олимпийских игр Марка Кондратюка в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва: Короткая программа просто потрясающая. Мне она очень понравилась за выбор музыки. Вот что называется — новое. Вот этого ещё не было. Кошки, лебеди… Какие ещё звери у нас? А это тот вариант, когда с k-pop вышел Семененко, и вот сейчас выходит Кондратюк со своей короткой. Классно. И он такой драйвовый в ней. И тебе не сидится на месте, когда ты смотришь. И классно откатал. Я люблю такого Кондратюка.

Журанков: Я себе написал, что это художественный хаос под электронную музыку. Под электронный хаус такой. Это то, что я себе определил. И 100% это был самый заряженный прокат.

Короткая программа Марка Кондратюка поставлена под композиции в стиле дабстеп от Skrillex. Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию прошли в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.