«В стиле Малинина». Журанков и Боброва оценили «пятиквадку» Кондратюка

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались о выступлении призёра Олимпийских игр Марка Кондратюка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Журанков: Не рано ли Кондратюк выдал пять четверных?

Боброва: Мне тебе нечего пока на это сказать. Мы пока не видели его в сезоне. Если он будет держать такую форму на протяжении всего сезона — будет классно.

Журанков: Как тренер ты бы ему запретила так кататься на контрольных прокатах?

Боброва: Мне кажется, ему это надо было. Ему нужно было почувствовать, что он это может. Где, как не на прокатах, попытаться сделать такой контент? Чтобы понять, что он может. Чтобы он не боялся выходить и делать это.

Журанков: В стиле Малинина, получается, у него пять четверных и два тройных акселя. Понятно, там есть грязь в программе, там не всё чисто. Но по большому счёту человек в середине сентября пять четверных и два 3,5 делает.

Напомним, на контрольных прокатах Марк Кондратюк сумел приземлить в произвольной программе пять четверных прыжов: лутц, флип, тулуп и два сальхова. Также фигурист добавил два тройных акселя. Контрольные прокаты состоялись 14-15 сентября во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге.