Лыжница Степанова: не думаю, что Загитова всерьёз рассчитывала на грант, скорее на рекламу

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на новости о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку на грант на ледовое шоу «Алые Паруса» на 74 млн рублей.

«Не думаю, что Алина всерьёз рассчитывала на грант. Скорее, на бесплатную рекламу её шоу — что и получила. Есть только один плохой отзыв — это отсутствие любого отзыва. Обращайтесь, научу», — написала Степанова в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Загитовой.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова подала заявку на грант Президентского фонда культурных инициатив. Она появилась в последний день приёма, 10 сентября. Сумма гранта — 74 798 618 рублей, что составляет 100% от общих расходов на реализацию проекта, собственные средства в заявке не прописаны.