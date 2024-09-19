«Гуменник уступил дуэль Алиеву». Журанков — о двух программах «Онегин»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили совпадение темы произвольной программы у чемпиона Европы Дмитрия Алиева и победителя финала Гран-при России Петра Гуменника. Оба фигуриста катаются под саундтрек к фильму «Онегин».

Журанков: Мне кажется, что Алиев, которому не 18 лет, попал точнее. Он попал в повзрослевшего Онегина. Он не стал раскладывать всю эту историю. Он не пошёл по тексту Пушкина и не пошёл по сюжету фильма, романа. Он взял взрослого Онегина, взял его письмо и запустил этот голос. И это подходит Алиеву. Дима умеет такое выразить.

Ты тоже считаешь, что Гуменник уступил эту дуэль Алиеву?

Боброва: Нет, я не хочу так говорить, потому что для меня это разные программы.

Журанков: Для меня «Онегин» Алиева личностнее и глубже.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.