Боброва — о Косторной и Кунице: колоссальный прорыв. Уже не смотрю как на одиночников

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили выступления пары Алёна Косторная/Георгий Куница на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Журанков: Мне кажется, одними из самых ярких были всё-таки Косторная с Куницей.

Боброва: Я вижу, какой прорыв в парных элементах они сделали. Это колоссальный, с моей точки зрения. Я уже не смотрю на них как на одиночников. Да, с поддержкой нелады были в произвольной, но неважно. И флип у Алёны, она должна это прыгать, в произвольной, конечно, справилась. В элементах, поддержках, подкрутках, выбросах — спасибо большое, потрясающе.

Но: там, где есть параллельные связки, у них не параллельно. Они натренировали пока только парные элементы…

Журанков: Я бы сказал, что в произвольной программе параллельности, как мне показалось, было побольше, чем в короткой. В короткой он не успевал кое-где за ней.

Боброва: Это часть тренировки новой пары. Должен настать момент, но это натренировывается. Должно пройти время, когда партнёры чувствуют друг друга спиной. Это важно. Когда ты знаешь, что тебе нужно подождать, а ему чуть ускориться, что бы ни происходило. И вот в этих именно параллельных моментах пока видна эта ещё ненатренированность. Но по элементам мне понравилось.

На контрольных прокатах в Петербурге 14-15 сентября Косторная и Куница представили короткую программу «Ангел» и произвольную программу «Мастер и Маргарита».