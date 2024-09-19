«Вот что делает любовь». Боброва — о перезагрузке Игнатова на контрольных прокатах

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили прогресс одиночника Макара Игнатова на контрольных прокатах сборной России в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва: Игнатов… вот здесь перезагрузка. Тоже свадьба, мне кажется, дала толчок. Четверной риттбергер шикарен.

Журанков: Какая перезагрузка-то? Четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель с недокрутом в короткой. А программы-то нет.

Боброва: Давай сравним с прошлым сезоном. Потому что в прошлом сезоне вообще не было ни программ, ни прыжков.

Журанков: Ничего интересного. Музыка его перекатывает. Это в короткой программе.

Боброва: Я поняла. Но всё равно скажу: «Вот что делает любовь». Я к тому, что рада видеть, что Макар возвращается по прыжкам хотя бы в обойму. И он может бороться.

Контрольные прокаты состоялись 14-15 сентября во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Эти выступления стали для Игнатова первыми после смены тренерского штаба: весной 2024 года фигурист перешёл в «Ангелы Плющенко».