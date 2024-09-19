Васильев — о заявке Загитовой на грант: это прямой путь, чтобы люди начали возмущаться

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о заявке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на грант на ледовое шоу «Алые паруса» в размере 74 млн рублей.

«Многовато. Если такое случится, то это будет прецедент для других видов спорта. Смело, очень смело (смеётся). Маловероятно, что такое случится. Все остальные также захотят. Тем более это личное шоу. Вряд ли это дело осуществимо. Хороший инфоповод сделала (смеётся). Если одобрят, то это возмутит людей. Это прямой путь, чтобы люди начали возмущаться. Не у всех всё хорошо в жизни, в это непростое время многие затянули пояса и мирно, и спокойно несут это бремя с трудностями, переживают всё с терпением. А тут вдруг такие просьбы. Это очень большие деньги, и вряд ли это осуществимо», – приводит слова Васильева Legalbet.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на проведение шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Сумма гранта составляет 74 798 618 рублей (100% от стоимости реализации проекта).