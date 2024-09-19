Боброва: самое яркое впечатление на этих прокатах — Бойкова и Козловский

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о выступлении чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Самое яркое впечатление — это Бойкова/Козловский на этих прокатах. В прошлом году мы всё время их сравнивали с Мишиной/Галлямовым, вели счёт: 1:0, 2:1 и так далее. Если мы вдруг соберёмся делать так в этом сезоне, то для меня абсолютный 1:0 в пользу Бойковой с Козловским. Во-первых, звенящая форма. Сложные элементы, красивые элементы. Очень интересные программы», – отметила Боброва в беседе с комментатором Андреем Журанковым.

Напомним, контрольные прокаты состоялись 14-15 сентября во дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Бойкова и Козловский представили короткую программу под музыку из фильма «Убить Билла», а также произвольную под композиции Power-Haus.