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Накаи — первая в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре, Самоделкина — восьмая

Накаи — первая в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре, Самоделкина — восьмая
Ами Накаи
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Японская фигуристка Ами Накаи стала первой по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсменка получила 66,22 балла от судей.

На втором и третьем местах расположились представительницы Южной Кореи Юсеонг Ким и Чонгёль Хван. Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла восьмое место, набрав 57,14 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.
Женщины. Короткая программа. Результаты:

1. Ами Накаи (Япония) — 66,22 балла.
2. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 64,72.
3. Чонгёль Хван (Южная Корея) — 63,34.
4. Меган Вудли (Канада) — 62,28.
5. Стефания Гладки (Франция) — 60,42.
6. Инга Гургенидзе (Грузия) — 59,93.
7. Ю Фенг Цай (Китайский Тайбэй) — 57,51.
8. Софья Самоделкина (Казахстан) — 57,14.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Анкара, Турция
Девушки. Короткая программа
19 сентября 2024, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
66.22
2
Юсеонг Ким
Южная Корея
64.72
3
Чонгёль Хван
Южная Корея
63.34
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