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Накаи — первая в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре, Самоделкина — восьмая

Японская фигуристка Ами Накаи стала первой по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсменка получила 66,22 балла от судей.

На втором и третьем местах расположились представительницы Южной Кореи Юсеонг Ким и Чонгёль Хван. Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла восьмое место, набрав 57,14 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.

Женщины. Короткая программа. Результаты:

1. Ами Накаи (Япония) — 66,22 балла.

2. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 64,72.

3. Чонгёль Хван (Южная Корея) — 63,34.

4. Меган Вудли (Канада) — 62,28.

5. Стефания Гладки (Франция) — 60,42.

6. Инга Гургенидзе (Грузия) — 59,93.

7. Ю Фенг Цай (Китайский Тайбэй) — 57,51.

8. Софья Самоделкина (Казахстан) — 57,14.