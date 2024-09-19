Накаи — первая в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре, Самоделкина — восьмая

Японская фигуристка Ами Накаи стала первой по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсменка получила 66,22 балла от судей.
На втором и третьем местах расположились представительницы Южной Кореи Юсеонг Ким и Чонгёль Хван. Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла восьмое место, набрав 57,14 балла.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.
Женщины. Короткая программа. Результаты:
1. Ами Накаи (Япония) — 66,22 балла.
2. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 64,72.
3. Чонгёль Хван (Южная Корея) — 63,34.
4. Меган Вудли (Канада) — 62,28.
5. Стефания Гладки (Франция) — 60,42.
6. Инга Гургенидзе (Грузия) — 59,93.
7. Ю Фенг Цай (Китайский Тайбэй) — 57,51.
8. Софья Самоделкина (Казахстан) — 57,14.
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