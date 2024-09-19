«Одна из пар, где я смотрю на партнёра». Боброва восхитилась прогрессом Куницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о прогрессе фигуриста Георгия Куницы, который выступает в паре с Алёной Косторной, в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«В прошлом году много очень говорили именно об Алёне. То, что она яркая, то, что у неё конёк, то, что Кунице догонять нужно. Мне очень нравится Куница, я на него смотрю. Стала обращать на него внимание, и мне нравится то, на что я смотрю, то, что я вижу. Очень нравится. Потому, правда, это одна из тех спортивных пар, где я смотрю на партнёра», — отметила Боброва.

Напомним, 14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025. Косторная и Куница представили в «Юбилейном» короткую программу «Ангел» и произвольную программу «Мастер и Маргарита».