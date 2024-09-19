Журанков — о Косторной и Кунице: Алёна любит подерзить, и сейчас она дерзит в катании

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о выступлениях Алёны Косторной и Георгия Куницы на контрольных прокатах сборной России 2024 года в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Они оба прибавили. Оба. Но в первую очередь как же это относится к Алёне? Они добавили в парных элементах, она стала очень уверенно делать выброс. Даже с каким-то таким вызовом — типа: «Я могу это сделать». Вообще там очень много такой дерзости внутренней. Алёне в принципе это свойственно, она любит подерзить. И сейчас она это делает в катании, в элементах, в том, как она это исполняет.

Гоше нужно проявлять больше личности. И он всё больше и больше начал это делать. «Мастер и Маргарита» — 100% её тема. Его мне там не хватает, потому что там нужно соответствовать всему этому демонизму. Музыка очень им подходит», — отметил Журанков в беседе с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.