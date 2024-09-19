Боброва — о ритм-танце Степановой и Букина: всё прекрасно с платьем и трусами в стразах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о выступлениях призёров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина на контрольных прокатах сборной России в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«У Степановой с Букиным всё отлично с техникой, всё прекрасно с платьем и с трусами в стразах — потрясающе! Всё в порядке с ребятами, всё замечательно. Я просто думаю, что вообще было очень сложно поставить что-то новое с рок-н-роллом. Но, как говорит Чайковская, есть определённый свой стиль. Мне кажется, рок-н-ролл — это не их стиль. Но то, что они выбрали Beatles, больше в блюз ушли — это хорошо. Просто качественно, хорошие, красивые ребята, программа, они в ней. Но это не вау», — сказала Боброва в беседе с комментатором Андреем Журанковым.

Напомним, 14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию перед началом сезона-2024/2025.