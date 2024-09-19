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Гендиректор ФФККР сообщил, что выступления фигуристов сборной России в Уфе отложили

Гендиректор ФФККР сообщил, что выступления фигуристов сборной России в Уфе отложили
Фигуристы сборной России
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Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что выступления сборной России по фигурному катанию в Уфе отложили на некоторое время.

«Выступления в Уфе у нас сейчас не будет, мы выступим там с показательными выступлениями, но не во время форума, не в октябре, немножко переносится. Там огромное количество мероприятий, приуроченных к заседанию совета при президенте. Чтобы проводить, нужно проводить хорошо, поэтому сейчас в организационном плане будет достаточно сложно», — цитирует слова Александра Когана ТАСС.

Показательные выступления сборной России по фигурному катанию должны были пройти в Уфе в середине октября. Мероприятие стояло в официальном календаре на сайте ФФККР, но затем исчезло.

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