Гендиректор ФФККР сообщил, что выступления фигуристов сборной России в Уфе отложили

Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что выступления сборной России по фигурному катанию в Уфе отложили на некоторое время.

«Выступления в Уфе у нас сейчас не будет, мы выступим там с показательными выступлениями, но не во время форума, не в октябре, немножко переносится. Там огромное количество мероприятий, приуроченных к заседанию совета при президенте. Чтобы проводить, нужно проводить хорошо, поэтому сейчас в организационном плане будет достаточно сложно», — цитирует слова Александра Когана ТАСС.

Показательные выступления сборной России по фигурному катанию должны были пройти в Уфе в середине октября. Мероприятие стояло в официальном календаре на сайте ФФККР, но затем исчезло.