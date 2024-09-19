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Канадцы Дерошерс и Трэшер победили в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре

Канадская пара Жасмин Дерошерс и Киран Трэшер стали первыми по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсмены получили 59,41 балла от судей.

На втором месте расположились представители США Оливия Флорес и Люк Ван, на третьем — французы Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.

Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

1. Жасмин Дерошерс/Киран Трэшер (Канада) — 59,41 балла

2. Оливия Флорес/Люк Ван (США) — 54,93

3. Луиза Эрхард/Маттис Пеллегрис (Франция) — 50,42

Напомним, ранее с короткими программами выступили девушки. Бывшая россиянка Софья Самоделкина неожиданно заняла восьмое место.