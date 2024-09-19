Александр Коган: мы удовлетворены выступлениями фигуристов на контрольных прокатах

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал итоги контрольных прокатов сборной России начала сезона-2024/2025.

«Когда прокаты были перед участием в международных Гран-при, мы смотрели на уровень готовности спортсменов к этим соревнованиям. На нынешних прокатах главное — те программы, которые спортсмены представили. В принципе, мы удовлетворены выступлениями фигуристов на контрольных прокатах. Мы увидели достаточно сложные программы как у мальчиков, так и у некоторых девушек. Понимаем, в чём проблема у тех или иных спортсменов. Увидели хорошие программы в парном катании с достаточно сложными элементами, значительное увеличение количества танцевальных дуэтов, которые смогли показать интересные программы», — приводит слова Когана ТАСС.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходили с 14 по 15 сентября в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.