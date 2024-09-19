Коган ответил, готова ли Александра Игнатова к официальным соревнованиям

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация пока не получала от серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (Трусовой) запросов на включение её в состав грядущих внутрироссийских соревнований. Кроме того, Коган оценил форму фигуристки, опираясь на её выступление на контрольных прокатах сборной России.

«Я бы не сказал, что это уже возвращение, потому что пока мы Александру допустили до прокатов сборной команды. Она этого хотела, обращалась к нам с такой просьбой. Мы это сделали, посмотрели, что она более чем в хорошей форме, она может это делать [соревноваться]. Дальше должно быть её решение», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».