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В ФФККР сообщили, что поддерживают еженедельное активное общение с ISU

В ФФККР сообщили, что поддерживают еженедельное активное общение с ISU
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что ФФККР поддерживают еженедельное активное общение с международным союзом конькобежцев (ISU).

«Есть ли сейчас контакт с ISU и какие шансы, что в этом сезоне наши фигуристы в каком-то виде выступят на международных турнирах? На последнюю часть вопроса я отвечу, что нужно обратиться с этим не к нам, а к международной федерации. Безусловно, контакт у нас есть, у нас идёт еженедельное активное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, российские фигуристы были отстранены от участия в международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. После этого несколько российских фигуристов сменили спортивное гражданство. В их числе Софья Самоделкина, Софья Титова, Аннабель Морозов и другие.

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