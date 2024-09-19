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Денис Васильев стал лучшим в короткой программе на Nebelhorn Trophy, Торгашев — 14-й

Денис Васильев стал лучшим в короткой программе на Nebelhorn Trophy, Торгашев — 14-й
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Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2022 латвийский фигурист Денис Васильев захватил лидерство по итогам короткой программы на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Судьи оценили его прокат в 83,78 балла.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Nebelhorn Trophy. Оберстдорф (Германия). Мужчины. Короткая программа:

1. Денис Васильев (Латвия) — 83,78 балла
2. Габриэле Франджипани (Италия) — 79,18
3. Сота Ямамото (Япония) — 79,00
4. Марк Городницкий (Израиль) — 74,04
5. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 74,02
6. Уэсли Чиу (Канада) — 73,46
8. Роман Садовский (Канада) — 71,99
14. Эндрю Торгашев (США) — 63,92
15. Максим Наумов (США) — 63,01
20. Никита Старостин (Германия) — 56,32.

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