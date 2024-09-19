«Речь идёт о сотнях миллионов рублей». Проект школы Загитовой окончательно сформирован

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о поиске инвестора для проекта по строительству школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешёвый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берём на это деньги. Нам надо установить окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идёт, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим. Речь идёт о сотнях миллионов рублей. Всё-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», — цитирует Леонова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что школу имени Алины Загитовой в Казани планируют открыть в 2025 году. Договорённость об открытии школы была достигнута ещё в 2023 году, когда Загитова встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме.