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Коган сообщил, что распределение ведущих фигуристов по этапам Гран-при России завершено

Коган сообщил, что распределение ведущих фигуристов по этапам Гран-при России завершено
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что распределение фигуристов сборной по этапам Гран-при России уже завершено, однако эту информацию пока держат в секрете.

«Распределение всех ведущих спортсменов на этапы уже прошло в соответствии с индивидуальными планами и процессом утверждения индивидуальных планов. Публикация будет за пару недель до соревнования, может быть, немного раньше. Вы сами понимаете, что фигурное катание — вид спорта травмоопасный, и лёд скользкий, поэтому мы должны чётко понимать, что нет медицинских противопоказаний для участия в этих соревнованиях», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, на контрольных прокатах, которые прошли с 14 по 15 сентября в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, некоторые фигуристы сами раскрыли этапы, в которых они примут участие. Так, чемпионы Европы Бойкова/Козловский выступят на этапах Гран-при России в Санкт-Петербурге и Казани, а чемпионы мира Мишина/Галлямов — на этапах в Санкт-Петербурге и Красноярске.

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