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Татьяна Тарасова отреагировала на резонансные слова Максима Глушенкова о сборной России

Татьяна Тарасова отреагировала на резонансные слова Максима Глушенкова о сборной России
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила резонансные слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее футболист высказался, что товарищеские матчи национальной команды с Вьетнамом его не мотивируют, вместо этого он лучше будет тренироваться в «Зените» с Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой.

«Совершенно не воспринимаю такие слова. Но пусть не вызывается в сборную, раз не считает нужным. А нам надо, мы ходим. Вот сейчас еду на тренировку, потому что людям это необходимо. В фигурном катании ни от кого не слышала подобных слов. Надо терпеть, а он пусть как хочет. Нам такие мнения неинтересны, и слушать их вредно», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. Команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 3:0.

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