Американец Джейкоб Санчес победил в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре

Американский фигурист Джейкоб Санчес стал первыми по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсмен получил 81,14 балла от судей.
На втором месте расположился представитель Японии Шунске Накамура, на третьем — канадец Джон Ким.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.
Юноши. Короткая программа. Результаты:
1. Джейкоб Санчес (США) – 81,14
2. Шунске Накамура (Япония) – 75,59
3. Джон Ким (Канада) – 71,68
4. Иэн Вейлер (Швейцария) – 67,93
5. Арлет Леванди (Эстония) – 63,60
6. Илья Гогитидзе (Франция) – 59,31
7. Пак Хен Со (Южная Корея) – 59,17
8. Уильям Чан (Канада) – 57,68
9. Деян Михайлов (Болгария) – 52,97
10. Джедидайя Линкольн (Великобритания) – 52,26.