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Американец Джейкоб Санчес победил в короткой программе на юниорском Гран-при в Анкаре

Американский фигурист Джейкоб Санчес стал первыми по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсмен получил 81,14 балла от судей.

На втором месте расположился представитель Японии Шунске Накамура, на третьем — канадец Джон Ким.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.

Юноши. Короткая программа. Результаты:

1. Джейкоб Санчес (США) – 81,14

2. Шунске Накамура (Япония) – 75,59

3. Джон Ким (Канада) – 71,68

4. Иэн Вейлер (Швейцария) – 67,93

5. Арлет Леванди (Эстония) – 63,60

6. Илья Гогитидзе (Франция) – 59,31

7. Пак Хен Со (Южная Корея) – 59,17

8. Уильям Чан (Канада) – 57,68

9. Деян Михайлов (Болгария) – 52,97

10. Джедидайя Линкольн (Великобритания) – 52,26.