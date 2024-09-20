«Достойно для начала сезона». Глейхенгауз оценил результаты контрольных прокатов

Хореограф Даниил Глейхенгауз оценил выступления фигуристов на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, которые проходили 14-15 сентября. Там приняли участие спортсмены из группы Этери Тутберидзе, в которую входит Глейхенгауз.

Даниил также поставил короткую программу «Дюна» Петру Гуменнику, которую фигурист продемонстрировал на прокатах.

«В выходные сборная России по фигурному катанию представила свои новые программы на этот сезон в Санкт-Петербурге. Приятно было видеть каждого из спортсменов в абсолютно разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией. Отмечу, что это было очень достойно для начала сезона — даже больше», – написал хореограф на своей странице в социальных сетях.