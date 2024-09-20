«Я молчала неделями». Эстонская фигуристка подверглась сексуальному насилию

Эстонская фигуристка Солен Мазанг, выступающая в танцах на льду вместе с Марко Гайдаенко, призналась, что стала жертвой сексуального насилия. По её словам, преступником оказался другой спортсмен. Мазанг намерена подать на него в суд.

«Последние месяцы были наполнены перелётами между Францией и Канадой. С каждой поездкой, с каждым пересечением границы я всё больше отдалялась от катка, ото льда, который всегда был моим убежищем. Многие из вас писали мне, обеспокоенные, любопытные, добросердечные. Пришло время высказаться.

Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне. Казалось, всё шло как обычно, пока всё не изменилось. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент заморозил время, а вместе с ним и мой голос. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, которым не смела поделиться.

Но я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили мне, что я не одна и что моё молчание не должно стать моим бременем. С их поддержкой я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным.

Этим летом я сделала шаг назад. Мне нужно было снова обрести равновесие, воссоединиться с теми, кто меня любит, отвлечься от потрясений. Моя семья была моим убежищем, и благодаря им чувствую себя готовой двигаться вперёд.

Я знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я знаю, что вы снова будете рядом со мной. Однако на данный момент очень прошу вас не делать поспешных выводов.

По согласованию с моими близкими, моим агентом, моим адвокатом и моим партнёром по танцам я приняла решение на некоторое время отойти от социальных сетей. Когда я почувствую себя готовой, то снова свяжусь с вами», — написала Мазанг на своей странице в социальных сетях.